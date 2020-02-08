كراني: بعض المناطق تكون تحت عملية مدّ وجزر للبرودة حتى الخميس

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، عودة الدفء وارتفاع الحرارة على معظم الأنحاء ـباستثناء المناطق الشماليةـ بداية من منتصف الخميس المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، استند كراني على خرائط الأرصاد، قائلًا: بعون الله منتصف الخميس 13 فبراير يبدأ الدفء على القطاع الغربي، لافتًا إلى أن ارتفاع الحرارة يتحرك متسارعًا للمناطق الداخلية، ويغطي أجواء الشمال والشرقية، مصحوبًا بارتفاع يتراوح بين 03 ـ 06 درجات مئوية.

وأضاف كراني: «يستمر الارتفاع حتى نهاية الأحد (بعد المقبل)، فتمتعوا بالدفء»، فيما استثنى كراني، أجواء الشمال من هذا الارتفاع، قائلًا إن تلك المناطق تكون «تحت عملية مد وجزر للبرودة».

من ناحيتها، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من استمرار الرياح المثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في تسع مناطق بالمملكة، ما يؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة حتى ساعات المساء.

جاء ذلك في بيان للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن منطقة الجوف «القريات– طبرجل»، تشهد رياحًا مثيرة للأتربة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

ووفقًا لـ«الأرصاد»، فإن منطقة الحدود الشمالية «طريف– عرعر»، تشهد رياحًا مثيرة للأتربة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

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كما تشهد المنطقة الشرقية «الأحساء- الجبيل– الدمام– القطيف– النعيرية– رأس تنورة» نشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وبحسب بيان «الأرصاد»، تشهد منطقة مكة المكرمة «القنفذة- الليث- بحرة- جدة- خليص– رابغ»، نشاط رياح سطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، أمّا منطقة المدينة المنورة فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، ما يؤدي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

بينما تتعرض منطقة القصيم «البدائع- البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- عقلة الصقور– عنيزة» إلى رياح مثيرة للأتربة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً. وتتعرض منطقة الرياض «الخرج- الدرعية- الداودمي- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- القويعية- المجمعة- المزاحمية- رماح- شقراء- عفيف- وادي الدواسر»، إلى رياح مثيرة للأتربة تؤدي لتدني الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا.

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