«أمانة الشرقية» تستحدث إدارة جديدة لحماية الشعاب المرجانية والسواحل

استحدثت أمانة المنطقة الشرقية إدارة جديدة بمسمى «إدارة حماية الشعاب المرجانية»؛ لحمايتها ونظافتها وإكثارها والمحافظة على تكوين وتثبيت الجزر المرجانية، وحماية السواحل من عوامل التعرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

وأكد أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن استحداث تلك الإدارة، يأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وثرواتها الحية في المملكة، خاصةً أنها تحظى باهتمام من أعلى المستويات.

وأشار الجبير إلى أن الأمانة ستوفر جميع الإمكانات للإدارة الجديدة، وستعزز الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة البحرية وتنمية ثرواتها، ومنها الشعاب المرجانية التي تُعد من الثروات الطبيعية والاقتصادية المهمة، مُثمنًا الدعم الكبير الذي وفَّرته القيادة الرشيدة لهذه الجهود.

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