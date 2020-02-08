بالفيديو.. طائر «غريب» يظهر في حدائق البيوت السعودية يهدد التوازن البيئي

حذّر الراصد البيئي محمد اليوسفي، من سرعة انتشار طائر «الماينا» أو «ياسمينه» في حدائق البيوت السعودية، لافتًا إلى وجود تقارير رسمية تحذر من خطورته على المزارع والمناحل، وكذلك على التوازن البيئي.

واستعان اليوسفي وهو مؤلف كتب سلسلة رواد الصحراء، بفيديو لهذا الطائر الغريب على البيئة السعودية، قائلًا: حتى في ديكور السقف يتكاثر.. طائر دخيل على بيئتنا ويتوسع انتشاره في المملكة.. اسمه في المصادر المتخصصة «الماينا»، بينما اسمه الشائع يُعرف بـ« ياسمينه»، مؤكدًا أن هذا الطائر الغريب «صار يُشاهَد حتى في حدائق البيوت». وفي دول المنطقة تقارير منشورة عن أضراره، وقد يصبح آفة على المزارع والمناحل.

من ناحيتها، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، رصد بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض بمحافظة حريملاء في منطقة الرياض، فيما تمكنت فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة من التخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، يصيب الطيور فقط؛ حيث لا يشكل خطرًا على الإنسان والصحة العامة.

وجدد المتحدث الرسمي دعوته لجميع مشاريع الدواجن في المملكة بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع. مشددًا على مربّي الدواجن من المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية.

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ودعت الوزارة، المواطنين في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.

وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر انتشار المرض لمواقع أخرى، وذلك وفق خطة الطوارئ في الوزارة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8).

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