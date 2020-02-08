تعليم تبوك توجه بإلغاء الاصطفاف الصباحي وتأجيل بداية اليوم الدراسي للتاسعة

وجّه مدير عام تعليم تبوك بتأجيل بداية اليوم الدراسي من يوم غدٍ الأحد 15-6 وحتى الخميس 19-6 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة للطلبة والمنسوبين (بنين- بنات) دون اصطفاف صباحي، نظرًا للأحوال الجوية.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، فإن نهاية اليوم الدراسي طيلة أيام الأسبوع ستكون عند الثانية ظهرًا كحد أقصى.

وفي وقت سابق اليوم، ‏‎أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا لمدة ثلاثة أيام، بدايةً من غد؛ وذلك بناءً على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس.

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