6 حالات تمنع الاستفادة من حركة النقل للمعلمين والمعلمات

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ضوابط عدم التمكين من دخول حركة النقل للمعلمين والمعلمات.

وقالت إدارة تعليم الطائف -في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن من بلغ غيابه بدون عذر 15 يومًا فأكثر من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 1439–1440هـ، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ، الموافق 7/5/1441هـ، والمرصود في النظام قبل إغلاقه؛ لن يتمكن من دخول حركة النقل، وستحذف سنة التقديم، مشيرةً إلى أن الغياب بعد ذلك يتم احتسابه وفق آليات حركة النقل الخارجي للعام القادم، ويحاسب عليه وفق الأنظمة والتعليمات.

وأوضحت إدارة تعليم الطائف، أن من قل أداؤه الوظيفي المعتمد في العام الدراسي الماضي 1439–1440هـ والمرصود في النظام قبل إغلاقه عن (60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية) أو قل عن (77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات) أو ما يعادلها، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد - نقل خدمات – استقالة - تحويل إلى عمل إداري - وفاة… إلخ)، لن يتمكن من دخول حركة النقل وستحذف سنة التقديم.

وأشارت إلى أن المُجاز والمُعار والمُوفد والمُبتعَث لمدة تزيد عن فصل دراسي، ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1441/1442هـ، لن يتمكن من دخول حركة النقل وستحذف سنة التقديم.

وتابعت أن «من عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجِبة للإبعاد عن التدريس، أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب رأي المتابعة أو قضايا المعلمين»، فيكون الإجراء تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم.

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واختتمت «تعليم الطائف» بيانها بقولها إن من صدر له قرار تغيير التخصص، وله طلب نقل سابق، سيدخل حركة النقل برغبات جديدة وسنة تقديم جديدة.

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