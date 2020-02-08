جامعة تبوك تعلن موعد التقديم في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا اليوم، موعد فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاعتيادي والمدفوع للعام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس 26 من الشهر الحالي الهجري.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد المسعودي أن برامج الماجستير الاعتيادي تشمل تخصصات الإدارة والتخطيط التربوي، والمناهج وطرق التدريس، وأصول التربية واللغة العربية وآدابها والحديث وعلومه والتفسير وعلوم القرآن والقياس والتقويم، وعلم النفس العيادي العملي، والتربية الخاصة (مسار التوحد والإعاقة السمعية والعقلية وصعوبات التعلم)، بالإضافة إلى العلوم في الرياضيات، في حين تشمل برامج الماجستير المدفوع: ماجستير أمن المعلومات وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

ودعت العمادة الراغبين بالتقديم على هذه البرامج التسجيل من خلال موقع الجامعة على الرابط: https://myut.ut.edu.sa..