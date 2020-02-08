خبير أرصاد: رياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة خلال اليومين المقبلين

توقّع خبير الأرصاد الجوية علي الحربي، اليوم السبت، هبوب رياح مثيرة للغبار، تزداد شدتها خلال اليومين المقبلين، فيما نصح الصيادين بعدم الإبحار خلال هذه الفترة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحربي: متوقع بأمر الله أن تكون الهبات المغبرة لهذا اليوم في نطاق المناطق الشمالية، وربما تتعمق حتى جنوب الشمالية، ولكنها تقل سرعتها كلما اتجهنا جنوبًا.

ولفت الحربي، إلى «نشاط سرعة الرياح في مياه البحر الأحمر الأوسط والشمالي»، مؤكدًا أن تلك الرياح ستكون أكثر سرعة مع اليومين القادمين، ناصحًا صيادي السمك بعدم الإبحار في ظل هذه الأحوال الجوية.

في السياق ذاته، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم السبت، من نشاط للرياح السطحية وأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك، ومحافظات (الوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء) موضحة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، وقائدي المركبات على الطرق السريعة خاصة.

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