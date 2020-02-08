إصابات نتيجة اصطدام 3 مركبات على طريق «غير المسلمين» بمكة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، وقوع عدد من الإصابات في اصطدام 3 مركبات على طريق «غير المسلمين» باتجاه الطائف، مشيرًا إلى سقوط سيارة من جسر الميناء بمحافظة جدة في حادث منفصل.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: اصطدام 3 مركبات على طريق «غير المسلمين» باتجاه الطائف في العاصمة المقدسة، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن عدد من المصابين تم نقلهم للمستشفى.

في السياق ذاته، أفاد المركز بانحراف سيارة عن مسارها وسقوطها من جسر الميناء بمحافظة جدة، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سائق ومرافقه، فيما باشرت الجهات المختصة الحادثين.

يشار إلى أن المملكة حققت إنجازًا كبيرًا في مجال السلامة المرورية؛ حيث انخفضت نسبة الوفيات بحوادث الطرق إلى 35%، خلال الفترة من 2016 - 2018م.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بهذا الإنجاز، في تقريرها الذي صدر مؤخرًا لتوثيق جهود المملكة في تعزيز السلامة المرورية، بما يحقق المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح والممتلكات.

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وأوضح تقرير المنظمة، أن هناك انخفاضًا في أعداد وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%، وانخفاضًا في معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40% خلال الفترة من 2016-2018م.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية؛ وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وبمشاركة القطاعات ذات الصلة؛ ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.

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