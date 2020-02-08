بالصور.. ضبط منتجات تبغ مخالِفة في حملات بالرياض

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض، اليوم السبت، حملاتها التفتيشية على محال التموين والمقاهي المخالفة لبيع منتجات التبغ، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من المخالفات.
وقالت «صحة الرياض»، في بيان صادر عنها اليوم: «إن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ممثلة في (برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض)، واصلت حملاتها التفتيشية على التموينات والمقاهي المخالفة لبيع منتجات التبغ، وبمشاركة أمانة مدينة الرياض، والشؤون الصحية بالمنطقة، وتم ضبط عدد من المخالفات».
وأضافت «صحة الرياض»: «قامت فرق التفتيش بجولات على عدد من المحلات غير المصرح لها ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، وأسفرت الجولة عن ضبط عدد من المخالفات تشمل بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، وبيع منتجات تبغ لا تحمل مواصفات، وبيع الجراك والمعسل في عبوة أقل من 500 جم».
وأكدت «صحة الرياض» أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، دشن قبل نحو عام تطبيق «مكافحة التبغ» للإبلاغ وإيقاع الغرامات على الأفراد والمنشآت، مشيرةً إلى أن هذا التطبيق يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام مكافحة التدخين على الأفراد والمنشآت.
وتعاقِب المخالفات، المنشآت التجارية التي تعرض منتجات التبغ خلف البائع - لكون ذلك دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ - أو تبيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة، أو تبيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18سنة، أو تصنع التبغ أو تعيد تصنيعه أو تزرعه أو تعرض أي مشهد تلفزيوني يعرض نوعًا من أنواعه؛ بغرامة مالية تصل إلى 20000 ريال، كما تعاقب الأفراد -في حال التدخين في الأماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة- بغرامة 200 ريال.
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