وفد من «صم» الأردن يشيد بمبادرات وبرامج نادي الشرقية

أشاد وفد جمعية الحياة للصم بالأردن، بالدور المجتمعي الذي يقدمه نادي الصم بالمنطقة الشرقية في مختلف المجالات، وقدرتهم في الوصول للمجتمع والمساهمة معه في البناء والتطوير، كونهم جزءًا من مرحلة التنمية التي تعيشها المملكة.

وأشار رئيس الوفد مدير جمعية الحياة للصم بالأردن، يوسف المدهون، أثناء زيارتهم لنادي الصم بالشرقية، إلى أن منهجية المبادرات المجتمعية والتطويرية التي يعمل عليها النادي نجحت في تفعيل دور الأصم داخل مجتمعه عبر سلسلة البرامج التي كان لها أثر فاعل ومؤثر في مستوى أداء الأصم وقدرته على تقديم فكرته بشكل إيجابي ومحفز.

من جانبه، أبدى رئيس نادي المنطقة الشرقية للصم، سعيد الباحص، سعادته بهذه الزيارة، وتنظيم برنامج عمل تخلله العديد من العرض للفعاليات والأنشطة المتنوعة.

وكشف الباحص، عن جملة أهداف يقوم نادي الصم بالعمل على تحقيقها، يأتي في مقدمتها غرس روح العطاء وترسيخ مفهوم المواطنة والعمل والاعتزاز بديننا الإسلامي والتقيد بتعاليمه وتحقيق الثقة بالنفس لدى الأصم لإشراكه في المجتمع بصورة مختلفة، وإظهاره عضوًا فاعلًا، وتسليط الضوء على دور الأصم في المجتمع وخلق الألفة بينه وبين أفراد المجتمع إيمانًا بأحقية الأصم في المشاركة بالنهوض بالوطن.

إلى جانب توفير جميع الإمكانات المتاحة لتعليم الأصم وإعداده لحياة كريمة وإثراء المعلومات الثقافية لدى الأصم عن طريق اللقاءات والمسابقات والمهرجانات واكتشاف المواهب الرياضية لديهم، وذلك عن طريق المساهمة والمشاركة في الرياضة السعودية المختلفة سواء محليًا أو عربيًا أو عالميًا، إلى جانب إقامة دورات في لغة الإشارة لأفراد المجتمع من المتحدثين لتحقيق التواصل مع الأصم.

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وأشار الباحص، إلى الأنشطة التي يقدمها النادي طيلة العام، وتتمثل في الجانب الثقافي كنشاط المكتبة العامة تعزيزًا للبحث والقراءة الحرة والاطلاع والمكتبة المرئية والمسموعة والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات الوصفية والمشاركة في الندوات والدورات المختلفة مثل لغة الإشارة، إلى جانب أنشطة علمية مثل المحاضرات العلمية والدينية والدروس والمسابقات، ومسابقة حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية الشريفة، وكذلك الفعاليات الاجتماعية كالبحث الاجتماعي والرحلات العلمية والترفيهية.

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