عوائق عقبة ضلع

01 التجاوز داخل الأنفاق وعدم وجود كاميرات مراقبة 02 عدم وجود مطبات أو لوحات تحذيرية في عدة مواقع خطرة 03 غياب تنظيم مرور سيارات النقل المتوسطة 04 تجمع المركبات في مواقع ضيقة بالطريق 05 عدم وجود طريق أو ممر للحالات الطارئة



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