قياس المخرجات التفاعلية والشخصية للتعليم العالي

طرح «لقاء قيادات الجامعات» المقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، الجوانب التي يقيسها اختبار مخرجات التعليم العالي وتتضمن المهارات التفاعلية، والشخصية، ومهارات معالجة البيانات، والتواصل، والمهارات التقنية، والمهارات التحليلية، فضلا عن المخرجات التخصصية وتشمل الهندسية والإنسانية والإدارية والاجتماعية.

الاختبارات المهنية

ناقش رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، ضمن جدول أعمال اللقاء، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومديري ووكلاء الجامعات الحكومية والأهلية، نتائج قياس تحصيل خريجي الجامعات السعودية في الاختبارات المعيارية.

وتحدث زمان خلال اللقاء عن نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلم، ونتائج طلاب الجامعات السعودية في كل من اختبارات كفايات المعلمين لعام 1440، واختبارات مخرجات التعليم العالي، واختبارات القدرة المعرفية، واختبارات قدرات الجامعيين.

تخصصات علمية

لفت رئيس الهيئة في مشاركته الانتباه إلى توضيح أعداد المتقدمين لاختبار كفايات المعلمين لعام 1440، حسب الجامعة، وعدد التخصصات التي تقدم لها طلاب كل جامعة من الجامعات الحكومية، ومستويات الجامعات المحلية في كل من التخصصات العلمية والأدبية في هذا الاختبار. وقدم تعريفًا باختبار القدرة المعرفية تضمن القدرات الرئيسة التي يقيسها هذا الاختبار، والجهات التي تتطلبه، ومتوسط أداء المتقدمين له بحسب الجامعة.

اعتماد أكاديمي

افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة عمل عمداء كليات الطب في السعودية، التي نظمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة بمدينة الرياض، مشيرا إلى صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب «ECFMG» الذي اشترط بحلول عام 2023 أن يكون الطالب الذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية والراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون قد تخرج في إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي «WFME».

10 مهارات يستهدفها اختبار مخرجات التعليم العالي

01 الحصول على المعلومات وتقسيمها

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02 استخدام الحاسوب لمعالجة البيانات

03 حل المشكلات

04 التفكير الناقد

05 القيادة

06 حل النزاعات

07 مهارات الحساب والرياضيات

08 اتخاذ القرارات

09 إدارة الوقت

10 المسؤولية