اشتراطات لمحلات الدراجات بواجهة جدة البحرية

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«دوت الخليج»، أن أمانة المحافظة وضعت الاشتراطات العامة لمحلات استئجار الدراجات الهوائية بجدة، وتتمثل في: الحصول على سجل تجاري للنشاط، ورخصة بناء، والتأكد من الموقع عن طريق طلب خدمة الإفادة عن موقع نشاط تجاري، وأن تكون وسائل الأمن والسلامة متوافرة.

وأشار إلى أنه يجب وضع ترخيص النشاط في مكان بارز، ويمنع استخدامه لغير الغرض الذي خصص من أجله، وأنه لا يجوز تغيير النشاط أو تعديل مساحة المحل، إلا بعد أخذ موافقة البلدية المختصة.

اللوحات الإعلامية

قال البقمي «هناك اشتراطات للوحات الإعلامية، بحيث يجهز المحل بلوحة إعلانية حسب المقاس المحدد من البلدية، طبقا للائحة الدعائية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، ويمنع اتصال المحل بالسكن أو بأي منشأة أخرى، ولا يسمح بعمل مداخل المحل على الشوارع الفرعية، وأن يزيد منسوب أرضية المحل التجاري عن منسوب الرصيف العام.

وبيّن، أنه يجب تقديم عقد الإيجار في حال كان صاحب الطلب مستأجرا، والالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاشتراطات الخاصة

أوضح البقمي أن هناك الاشتراطات الخاصة، مثل تركيب الباب الخارجي للمحل من الحديد، وأن تكون واجهة المحل من الزجاج الشفاف، أو من أي خامات مناظرة تسمح برؤية ما بداخل المحل، وتخصيص مكان في المحل لاستقبال الزبائن، بما يضمن سهولة حركة العاملين والزبائن مناسبا مع عدم تكدس المحل بالمعروضات، وتوزيعها توزيعا جيدا.

الاشتراطات

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ـ تجهز المحل بلوحة إعلانية حسب المقاس المحدد من البلدية

ـ يمنع اتصال المحل بالسكن أو بأي منشأة أخرى

ـ لا يسمح بعمل مداخل المحل على الشوارع الفرعية

ـ تقديم عقد الإيجار في حال كان صاحب الطلب مستأجر

ـ الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الاعاقة

ـ تركيب الباب الخارجي للمحل من الحديد

ـ أن تكون واجهة المحل من الزجاج الشفاف