العلا تستعرض نموذجها للتنمية في منتدى أبوظبي

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المنتدى الحضري العالمي العاشر، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 8-13 فبراير 2020.

واستعرضت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، خلال مشاركتها، نموذجها المبتكر للتنمية المستدامة في العلا، وهي منطقة ذات جمال طبيعي وتراث إنساني استثنائي، إذ تضم أول مواقع المملكة المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي «الحِجر».

ركيزة للتنمية

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني، أن إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تتماشى مع إستراتيجية المنتدى، إيمانا بالثقافة بصفتها ركيزة للتنمية المستدامة وتطوير المناطق الحضرية على المدى الطويل، متطلعا إلى مشاركة رؤية وتفاصيل المراحل الأولى من المخطط الرئيس في هذا المنتدى العالمي بأبوظبي، والتي باتت الآن حقيقة واقعة تظهر التزامنا بعملية التحول في العلا التي تضع التنمية البشرية أولا قبل التنمية المادية للمكان، بينما نواصل رحلتنا عبر الزمن.

وجرى تطوير المخططات الرئيسية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر برامج مرحلية لدمج المبادئ التوجيهية للميثاق، وضمان العمل بها في 4 مناطق جغرافية رئيسية.