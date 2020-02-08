موجة البرد السيبيرية ترفع أسعار الخضار في الشمالية

فرضت موجة البرد السيبيرية ذات المنشأ القطبي حالة من الجمود في أقصى شمال المملكة أمس، تزامنا مع دخول موسم عقرب السم، إذ تواصل هذه الموجة الباردة سيطرتها على معظم المناطق خلال الفترة القادمة، فيما باغت البرد أطراف المناطق الشمالية بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين، ووصلت درجة الحرارة معها إلى دون الصفر المئوي.

سواتر دافئة

وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر أمس بطريف، فيما من المتوقع أن تسجل بعد غد 5 درجات تحت الصفر المئوي، كأقل درجة حرارة مسجلة في المملكة.

وتسببت الموجة الباردة بنزف الدماء من أنوف بعض الإبل بسبب شدة البرد في البراري خارج طريف والقريات، وفقاً لما ذكر بعض ملاك الأبل، فيما تحصّن كثير من ملاك المواشي عن الموجة، بوضع سواتر دافئة عن البرد، خاصة المواليد والصغار منها.

منتجات زراعية

ألحقت درجات الحرارة المنخفضة أضراراً بالمحاصيل الزراعيّة والفاكهة في مزارع الجوف، خاصة النباتات ذات الأوراق الرقيقة، مثل: الباميا، والصويا، والكوسا، وكذلك البصل والزنجبيل والثوم، الأمر الذي تسبب في ارتفاع ملحوظ في أسعارها وصل إلى 25%، وهو ما رصدته «دوت الخليج» في جولتها على محلات أسواق الخضرة بطريف، والتي تستقبل منتجاتها من مزارع الجوف.

ضعف مسافرين

أدت موجة البرد التي صاحبها تساقط للأمطار وثلوج في الأردن أمس، إلى ضعف في حركة المسافرين القادمين من السعوديين نحو منفذ الحديثة، وبدا طريق الشمال الدولي هادئاً على غير عادته اليومية، بعد أن فضل الكثير من المسافرين تأجيل سفرهم حتى انتهاء الموجة الباردة التي تجتاح أطراف المناطق الشمالية.

إلغاء الطابور

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أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحا لمدة 3 أيام، بداية من اليوم، وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

وأشار إلى أن تأخير الدوام يشمل جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية في المدارس، فيما لجأ الكثير من المواطنين شمال المملكة خلال فترة المساء إلى البقاء في المنازل، وخفت حركة السير في الشوارع في كثير من المحافظات بشكل لافت للانتباه.

عاصفة رملية

تسببت عاصفة رملية اجتاحت محافظات طريف وطبرجل والقريات في المنطقة الشمالية في اقتلاع الكثير من الأشجار، وتعرض بعض المجسمات الجمالية لأضرار وسقوط، فيما تكبدت معارض السيارات بعض الخسائر الفادحة جراء تطاير «الهناقر» والألواح المعدنية إلى الخارج. كما أدت العاصفة إلى زيادة مراجعي المستشفيات من مرضى الربو والأمراض الصدرية لتلقي العلاج اللازم، كما تسببت العاصفة في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير على طريق الشمال الدولي، حيث انتشر الغبار الكثيف ليغطي مختلف نواحي الطريق، وأوقفت تلك الأجواء الحركة المرورية لسالكي طريق طريف - القريات، دون تسجيل حوادث مرورية خطيرة.

السم 13 يوماً

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق من خلال حسابه بتويتر: إن الخميس الماضي هو بداية موسم العقارب، ومدتها 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، وكل نجم 13 يوماً.

وقسّم الزعاق موسم العقارب لثلاثة أقسام هي: عقرب «السم والدم والدسم»، وكل نجم يحمل صفته السائدة عنه، مبيناً أنها سميت «العقارب» لأن بردها يلسع كلسع العقرب على حين غفلة، حيث يدخل على أجواء المملكة نجمه الأول المسمى بـ«عقرب السم» من منتصف الأسبوع القادم، ومدته 13 يوماً، ونسبت لذلك الاسم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم. وأشار إلى أنه يليها نجم «عقرب الدم»، والتي اصطلح على تسميتها بذلك توصيفاً لبردها الذي كأنه يدمي الجسد، وأخيراً «عقرب الدسم»، وسميت بذلك لتواؤمها مع فترة الربيع. وأضاف أن الفارق بين الشبط والعقرب، هو أن برد الشبط يمد بعكس برد العقارب الذي لا يمد، ويحمل الأخير ثلاث موجات في عدد أيامه كاملة.