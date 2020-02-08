بلدية محايل تغلق 19 محلا مخالفا

أغلقت بلدية محايل، ممثلة في قسم صحة البيئة، 19 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات الصحية. وأوضح رئيس البلدية سعيد علي آل مصمع أن الجولات التفتيشية والرقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات. وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 75 جولة عن مصادرة 22 كجم و22 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 19 محلا تجاريا، وسجلت 34 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى. وأفاد بأن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.



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