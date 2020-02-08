المدن الصناعية والتشوه البصري يقلقان سكان الباحة

مطالب وأولويات
جدد أهالي منطقة الباحة عددا من المطالب المهمة مبينين أنها من أولوياتهم، وقال فيصل الغامدي إن أهم تلك المطالب افتتاح مدن صناعية ونقل جميع الملوثات البصرية على الطرق الرئيسية منها الحدادة والألمنيوم وصيانة السيارات، مطالبا بنقل محلات الخضار والفواكه، فالكثير من البلديات أنشأت مجمعات لم ينتقلوا لها.
مشروعان تطويريان
أشار علي عبدالله إلى أن أمانة منطقة الباحة وبلدية العقيق طرحتا مشروعين تطويريين لوسط الباحة ووسط محافظة العقيق منذ 8 سنوات، ولكن المشروعان لم يريا النور، وأردف بأن أمانة منطقة الباحة لم تسهم بمشروعات تطويرية منذ سنوات، حيث لا توجد شوارع منظمة لفك الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى غياب الجسور والأنفاق في بعض التقاطعات الرئيسية.
وذكر عبدالله الضبيعي أن هناك أراضي خاصة لوزارة المالية في مواقع استثمارية مطالبا بالاستفادة منها وتحويلها إلى مواقع استثمارية حيوية، وقال إن طريق الباحة العقيق مهم ويحتاج إلى تطوير.
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