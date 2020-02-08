

الدوادمي 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

يطلق تعليم محافظة الدوادمي ممثلاً بقسم التوجيه والإرشاد غداً، فعاليات أسبوع التوعية من التنمر، تحت شعار " معاً- ضد- التنمر" وذلك في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، التي تستمر أسبوعا واحدًا.

وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم.

وتشتمل الفعاليات على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وورش عمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد.

// انتهى //

22:05ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يطلق غداً فعاليات أسبوع التوعية من التنمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.