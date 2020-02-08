السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح بالنيجر



نيامي 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

لقي 5 مدنيين بينهم مدرس مصرعهم في هجوم نفذه مسلحون على قرية موليا غربي النيجر بالقرب من الحدود النيجرية المالية.

ووفقًا لمصادر رسمية في النيجر، فإن المسلحين قدموا على متن دراجات نارية، وأطلقوا النار على عمال يعملون في ورشة بناء في القرية، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص، وبعد فرار المسلحين لقوا في طريقهم قرويين بينهم مدرس، قادمين على متن عربة فقتلوا المدرس، ولاذوا واتجهوا إلى الحدود المالية.

وتشهد العديد من مناطق النيجر خاصة القريبة من الحدود مع مالي وبوركينافاسو، هجمات مسلحة، كثيرًا ما تتسبب في سقوط قتلى وجرحى.

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21:50ت م

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