السعودية اليوم/ زيارات تثقيفية لمرضى السرطان بالمنطقة الشرقية



الدمام 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

نظمت جمعية السرطان

وانطلقت هذه المبادرة بزيارة قسم العلاج الكيميائي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية مي الجبر ومدير قسم الأورام بالمستشفى الدكتور هاني الهاشمي .

وأوضح مستشار وعضو لجنة الأمل عبدالله الدحيم، أن المبادرة تأتي استشعاراً من المتعافين بدورهم الاجتماعي والخيري في دعم مرضى السرطان وخاصة من يتلقون العلاج الكيميائي بالمستشفيات بوصفها المرحلة الأهم والأصعب في العلاج، مبيناً أن الهدف منها دعم المرضى نفسياً والتخفيف من معاناتهم المرضية إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب المتعافين باللجنة وخبرتهم في تجاوز المرض والشفاء منه، كما قُدمت الهدايا العينية للمرضى.

// انتهى//.

21:44ت م

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الدمام 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية ممثلة في لجنة الأمل، الخميس الماضي، زيارات تثقيفية للمرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي بالمستشفيات، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، شارك فيها عدد من المتعافين والمصابين بمرض السرطان لتزويد المرضى بتجاربهم وخبراتهم ومواجهتهم السرطان والشفاء منه.وانطلقت هذه المبادرة بزيارة قسم العلاج الكيميائي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية مي الجبر ومدير قسم الأورام بالمستشفى الدكتور هاني الهاشمي .وأوضح مستشار وعضو لجنة الأمل عبدالله الدحيم، أن المبادرة تأتي استشعاراً من المتعافين بدورهم الاجتماعي والخيري في دعم مرضى السرطان وخاصة من يتلقون العلاج الكيميائي بالمستشفيات بوصفها المرحلة الأهم والأصعب في العلاج، مبيناً أن الهدف منها دعم المرضى نفسياً والتخفيف من معاناتهم المرضية إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب المتعافين باللجنة وخبرتهم في تجاوز المرض والشفاء منه، كما قُدمت الهدايا العينية للمرضى.// انتهى//.21:44ت م0128

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