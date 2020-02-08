السعودية اليوم/ وفد جمعية الحياة للصم بمملكة الأردن يزور نادي الصم بالمنطقة الشرقية



الدمام 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

زار وفد جمعية الحياة للصم بمملكة الأردن نادي الصم بالمنطقة الشرقية والتقى خلالها برئيس النادي سعيد الباحص الذي استعرض للوفد سلسلة المشاركات المتعددة، والفعاليات والأنشطة المتنوعة للنادي.

وأشار الباحص، إلى ما يقدمه النادي في المنطقة الشرقية من برامج تخدم رؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل الملتقيات والمشاركات في مختلف المناشط المتنوعة التي تتحدث عن واقع الأصم في الوطن العربي خاصة الخليجي منه، عاداً زيارة الوفد للنادي فرصة ثمينة لعرض تجارب الصم في المملكة وإطلاع جميع الأندية على طبيعة الأدوار المقدمة طيلة العام في عدة جوانت منها الجانب الثقافي كنشاط المكتبة العامة تعزيزاً للبحث والقراءة الحرة والاطلاع، والمكتبة المرئية والمسموعة، والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات الوصفية والمشاركة في الندوات والدورات المختلفة مثل لغة الإشارة، إلى جانب أنشطة علمية مثل المحاضرات العلمية والدينية والدروس والمسابقات ومسابقة حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية الشريفة كما يهتم النادي بالفعاليات الاجتماعية كالبحث الاجتماعي والرحلات العلمية والترفيهية .

من جانبه، أشاد رئيس جمعية الحياة للصم بمملكة الأردن يوسف المدهون بالدور المجتمعي الذي يقدمه نادي الصم بالمنطقة الشرقية في مختلف المجالات وقدرتهم في الوصول للمجتمع والإسهام معه في البناء والتطوير كونهم جزءا من مرحلة التنمية التي تعيشها المملكة .

وأشار إلى أن منهجية المبادرات المجتمعية والتطويرية التي يعمل عليها النادي نجحت في تفعيل دور الأصم داخل مجتمعه عبر سلسلة البرامج التي كان لها أثر فاعل ومؤثر في مستوى آداء الأصم وقدرته على تقديم فكرته بشكل إيجابي ومحفز .

// انتهى//.

21:43ت م

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