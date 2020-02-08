السعودية اليوم / إصابة 3 أشخاص بجروح بحادثين أمنيين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد



بغداد 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أسفر حادثان أمنيان منفصلان, في موقعين مختلفين في بغداد اليوم عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

وأسفر الحادث الأول الناجم عن انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شعبي بمنطقة بغداد الجديدة شرق بغداد إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، كما كما أدى الحادث الأمني الآخر بمنطقة جكوك شمال بغداد إلى إصابة مدني ثالث بجروح.

// انتهى //

21:28ت م

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