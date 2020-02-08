السعودية اليوم / بدء أعمال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والساحل في إثيوبيا



أديس أبابا 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم أعمال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والساحل، بمشاركة عدة رؤساء دول أفارقة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أنه لا يمكن تحقيق سلام بكل المنطقة دون تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، لافتًا الانتباه إلى أن الأزمة في الساحل تتطلب مقاربة شاملة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني فقط.

وتهدف القمة التي تسعى إلى تسوية الأزمتين في الساحل وليبيا، إلى تأمين مسعى أفريقي يساعد على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام الحظر المفروض على الأسلحة، ووقف التدخلات في ليبيا، إلى جانب الدعوة إلى هبَة من المجتمع الدولي أمام التهديد الإرهابي بمنطقة الساحل.

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21:05ت م

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