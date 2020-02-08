

واشنطن 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن وصول رحلتين جويتين بالأمس من مدينة ووهان الصينية تقلان مواطنين أمريكيين وأسرهم وبعض المقيمين في الولايات المتحدة.

وأشار بيان للمتحدثة باسم الخارجية إلى أن جميع المواطنين على متن الرحلتين سيخضعون لمتابعة مباشرة وسيُفحص جميع الركاب ويُراقبون بعناية من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وقال البيان: " إن الرحلات الجوية تمثل جهدًا مشتركًا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الدفاع وأن الجهود المشتركة نجحت في إجلاء أكثر من 800 مسافر من مدينة ووهان".

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21:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد إجلاء 800 مواطن أمريكي وعائلاتهم من ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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