السعودية اليوم / "ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا" مسابقة تبدأ غداً بتعليم وادي الدواسر



وادي الدواسر 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

تنظم إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر غداً مسابقةً ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ” بهدف تعزيز مسيرة الابتكار والاحتفاء بالمبتكرين وتقديم ابتكارات متميزة والعناية بالمواهب الخاصة من طلاب الإدارة في جميع المراحل الدراسية .

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن المسابقة تندرج في إطار دعم إستراتيجية وزارة التعليم التي تهدف لتبني ثقافة الابتكار وتصميم الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية وإنشاء مجتمع واقتصاد المعرفة وفقا لرؤية المملكة2030 .

وأشار إلى أنّ مجالات المسابقة تشمل أحد عشر مجالاً هي : علم الحيوان والكيمياء والطب والعلوم الصحية والهندسة الكهربائية والميكانيكية والطاقة والنقل والعلوم البيئية والحاسب الآلي والعلوم

// انتهى //

20:57ت م

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وادي الدواسر 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر غداً مسابقةً ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ” بهدف تعزيز مسيرة الابتكار والاحتفاء بالمبتكرين وتقديم ابتكارات متميزة والعناية بالمواهب الخاصة من طلاب الإدارة في جميع المراحل الدراسية .وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن المسابقة تندرج في إطار دعم إستراتيجية وزارة التعليم التي تهدف لتبني ثقافة الابتكار وتصميم الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية وإنشاء مجتمع واقتصاد المعرفة وفقا لرؤية المملكة2030 .وأشار إلى أنّ مجالات المسابقة تشمل أحد عشر مجالاً هي : علم الحيوان والكيمياء والطب والعلوم الصحية والهندسة الكهربائية والميكانيكية والطاقة والنقل والعلوم البيئية والحاسب الآلي والعلوم الرياضية والعلوم الاجتماعية والسلوكية والفيزياء والفلك وعلوم النباتات ، بالإضافة إلى المواهب الخاصة في مجال ( الرسم والخط ) لطلاب المرحلة الابتدائية ، مبيناً أن الطلاب الفائزين سيُكرمون بهدايا قيمة عينية ومالية.// انتهى //20:57ت م0113

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