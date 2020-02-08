السعودية اليوم / محافظة طريف تسجل تدني في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم



طريف 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

توقعت الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تدني درجات الحرارة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع القادم .

وأشارت التوقعات تتدنى في درجة الحرارة الصغرى إلى ماتحت الصفر المئوي في ثلاثة أيام من الأسبوع القادم ، تصل ذروتها إلى (-5 ) يوم الثلاثاء القادم.

20:47ت م

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