"قوائم الطعام" تنقذ المطاعم الصينية بمصر من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأت بعض المطاعم الصينية في مصر إلى نشر قوائم الطعام التي تقدمها، للتأكيد على سلامة أنواع المأكولات والمشروبات وطبيعة المكونات المستخدمة في إعدادها.
جاء ذلك بعد أن حذر بعض رواد التواصل الاجتماعي من المطاعم الصينية المنتشرة في أنحاء مصر، خاصة بعدما رجّح علماء أن فيروس "كورونا" نُقل إلى البشر من الخفافيش والثعابين التي تباع بأسواق "ووهان"، وانتشار شائعات بإطلاق حملات تفتيش من وزارة الصحة المصرية على المطاعم الصينية وإغلاقها.
ونفى مجلس الوزراء المصري هذه الشائعات، مؤكداً أنه لا صحة لشن حملات مكثفة ضد المطاعم الصينية في مصر، وأنها تعمل بشكل طبيعي، إضافة إلى أن جميع المنشآت الغذائية في مصر تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.
وكانت وزارة الصحة المصرية أكدت، في بيان سابق، رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى مصر، ومتابعة الموقف أولاً بأول فيما يخص فيروس كورونا الجديد.
وأوضحت أن الوضع في مصر مطمئن، ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، مع اتخاذ الحكومة المصرية خطة تأمين احترازية لمنع تسلل المرض داخل البلاد.
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