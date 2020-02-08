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شكرا لقرائتكم جولات رقابية لمكافحة التبغ لضبط المخالفين في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط منتجات تبغ غير مطابقة للمواصفات
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حملاتها التفتيشية على التموينات والمقاهي المخالفة لبيع منتجات التبغ، وذلك بمشاركة من أمانة الرياض.
ونفذت فرق التفتيش جولات على عدد من المحلات غير المصرحة ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، حيث ضُبط عدد من المخالفات.
وأسفرت الجولة عن ضبط عدد من المخالفات شملت: بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، وكذلك بيع منتجات تبغ لا تحمل المواصفات المطلوبة، فيما تم ضبط بيع الجراك والمعسل في عبوة أقل من 500 جم.
يشار أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الدكتور توفيق الربيعة، دشن قبل نحو عام تطبيق مكافحة التبغ، والذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام مكافحة التدخين على الأفراد والمنشآت.
وتتضمن المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع؛ كونها تعد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ، أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة، أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة.
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