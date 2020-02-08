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ترقب حفل إطلاق الشراكة بين الإعلام والإسكان غدًا

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شكرا لقرائتكم ترقب حفل إطلاق الشراكة بين الإعلام والإسكان غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-08

مع مبادرة لدعم الإعلاميين والإعلاميات

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق يوم غد الأحد مبادرة لدعم الإعلاميين والإعلاميات، ضمن حفل إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين وزارتي الإعلام والإسكان.

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ويبدأ الحفل غدًا عند الساعة الرابعة مساء، بحسب ما ذكرت وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث يمكن مشاهدة تفاصيل الشراكة ومخرجاتها عبر البث المباشر للحفل على قناة فعاليات على الرابط هنا

 

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