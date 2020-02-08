شباك الصيد

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شباك الصيدونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مسن خلال غزل وصنع شباك صيد في عمق على طريق جدة - جازان الساحلي، والتي تجذب المسافرين على التوقف فيها لتناول السمك بعد طهوه بطرق تقليدية تعتمد على الحطب، إضافة إلى تحضير خبز التنور «الميفا» وعدد من الأطباق التي اشتهرت بها المنطقة الجنوبية.
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