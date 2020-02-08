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أنموذج العلا المبتكر للتنمية المستدامة في منتدى عالمي بأبوظبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

استعرضت الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي العاشر الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 13 فبراير الحالي أنموذجها المبتكر للتنمية المستدامة في العلا، وهي منطقة ذات جمال طبيعي وتراث إنساني استثنائي، حيث تضم أول مواقع المملكة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي «الحِجر».

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو المدني أن استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تتماشى مع استراتيجية المنتدى، إيمانا بالثقافة بصفتها ركيزة للتنمية المستدامة وتطوير المناطق الحضرية على المدى الطويل، متطلعا إلى مشاركة رؤية وتفاصيل المراحل الأولى من المخطط الرئيس في هذا المنتدى العالمي في أبوظبي، التي باتت الآن حقيقة واقعة تظهر التزامنا بعملية التحول في العلا، التي تضع التنمية البشرية أولا قبل التنمية المادية للمكان بينما نواصل رحلتنا عبر الزمن.

وجرى تطوير المخططات الرئيسية للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر برامج مرحلية لدمج المبادئ التوجيهية الإثني عشر للميثاق، وضمان العمل بها في أربع مناطق جغرافية رئيسية.

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وقالت رئيسة قطاع التخطيط الحضري والعمراني بالإنابة في الهيئة والمسؤولة عن تطوير المخططات الرئيسية للهيئة فرانشيسكا أريتشي: كان العمل على تطوير المخططات الرئيسة معقد، ولكنه مهم للغاية، حيث استفدنا من رؤى الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وكذلك الآراء والمقترحات من مجتمع العلا لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على الخصائص الطبيعية والتاريخية للمكان، والتي تفي، في الوقت ذاته، بجميع أهدافنا، وقد بدأنا الآن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، من خلال العمل بالشراكة مع أهل العلا.

ومن أبرز العناصر الأولى للمخطط الرئيسي، الإعلان عن المرحلة الأولى لنظام تصاريح البناء الجديد، والمتوقع الإعلان عنه في مارس من العام الحالي، وكذلك تدشين ستوديو خاص للتصميم في المحافظة، لوضع إرشادات جديدة للتصميم المعماري والعمراني في المنطقة.

يذكر أن العلا تقع في الشمال الغربي للمملكة على مساحة تتجاوز 22،000 كلم مربع، ويجري تطويرها لتتحول إلى متحف حي مفتوح للعالم، وفقا لاستراتيجية واضحة ومحددة ومخطط رئيس يرتكز إلى التنمية الحضرية التي تحافظ على الخصائص البيئية والتاريخية للمكان، التي تتماشى بشكل تام مع موضوع المنتدى لهذا العام «ربط الثقافة بالابتكار».

وتستند هذه الخطط التنموية إلى ميثاق العلا - وهي وثيقة إطارية تتضمن 12 مبدأ توجيهيا - تلتزم من خلالها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتطوير المستقبلي طويل الأجل، الذي يحمي ويحافظ على المشهد الطبيعي والثقافي المذهل في العلا، مع تطويرها كوجهة عالمية للتراث والفنون والثقافة.

المبادئ التوجيهية الـ12 لميثاق العلا