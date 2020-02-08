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استحداث إدارة لحماية الشعب المرجانية بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

استحدثت أمانة المنطقة الشرقية إدارة جديدة بمسمى «إدارة حماية الشعب المرجانية»، لحمايتها ونظافتها وإكثارها والمحافظة على تكوين وتثبيت الجزر المرجانية، وحماية السواحل من عوامل التعرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

وأكد أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن استحداث الإدارة يأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وثرواتها الحية في المملكة، والتي تحظى باهتمام من أعلى المستويات.

وأشار إلى أن الأمانة ستوفر جميع الإمكانات للإدارة الجديدة، التي ستعزز الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة البحرية وتنمية ثرواتها، ومن بينها الشعاب المرجانية التي تعد إحدى الثروات الطبيعية والاقتصادية المهمة، مثمنا الدعم الكبير الذي وفرته القيادة الرشيدة لهذه الجهود.