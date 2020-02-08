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ترمب يقيل أحد شهود قضية العزل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن

أقال الرئيس دونالد ترمب، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أحد الشهود الرئيسيين في التحقيق في قضية عزل ترمب، جوردون سوندلاند، وفقا لما ذكره سوندلاند في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية.

وقال في بيان نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»: جرى إبلاغي أن الرئيس يعتزم استدعائي على نحو فوري بصفتي سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.

وقال سوندلاند «إنني ممتن للرئيس ترمب لأنه منحني فرصة الخدمة».