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صفقة صواريخ قبرصية لمواجهة تهديدات تركيا

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صفقة صواريخ قبرصية لمواجهة تهديدات تركيا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أثينا

وقعت قبرص على عقد بقيمة 240 مليون يورو (263 مليون دولار) لشراء صواريخ إكسوسيت المضادة للسفن وصواريخ ميسترال المضادة للطائرات من فرنسا، حسبما أعلنت وزارة دفاع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي صفقة الشراء وسط تصاعد التوتر مع تركيا بسبب قيامها بعمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، حيث أرسلت الأخيرة سفينتين العام الماضي للتنقيب في مياه تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتصر تركيا على أن أنشطتها للتنقيب عن الغاز تتفق مع القانون الدولي، لكن الخطوة أثارت غضب دول الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لفرض حظر على السفر وتجميد أصول على مواطنين أتراك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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