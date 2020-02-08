الكويت تمنع مواطنيها من السفر لسنغافورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الكويت
دعت دولة الكويت مواطنيها الراغبين في السفر إلى سنغافورة لتأجيل خطط سفرهم، بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب إلى الدرجة البرتقالية إثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى 33 حالة.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى سنغافورة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): هذه هي المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة، وذلك بعد إصابة 33 شخصا بفيروس كورونا بينهم عشرة أشخاص لم يزوروا الصين.
ودعت السفارة الكويتية مواطنيها الراغبين في السفر إلى التريث حتى تهدأ الأوضاع، مطالبة في الوقت نفسه الكويتيين الموجودين حاليا في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.
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