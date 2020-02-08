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إصابة جندي عراقي بانفجار

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إصابة جندي عراقي بانفجار
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية أمس بأن جنديا أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة للجيش جنوب بغداد.

ونقل موقع (السومرية نيوز) الإخباري العراقي عن المصدر قوله «إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة تابعة للجيش أثناء مرورها على طريق منطقة الرستمية جنوب بغداد، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح خطيرة».

وأضاف المصدر «أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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