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السجن ينتظر منتهكي حظر دخول ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

طرحت وزارة الداخلية الألمانية مشروع قانون يقضي بمعاقبة من يعود إلى البلاد رغم حظر العودة المفروض عليه، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى.

ويهدف القانون إلى تحسين تطبيق قرارات حظر الدخول إلى البلاد والإقامة بها، ويتضمن المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى أو الغرامة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة خلال إجراءات اللجوء أو الدعوى القضائية.

ويأتي المشروع، على خلفية واقعة زعيم العصابة الإجرامية إبراهيم ميري، الذي تم ترحيله إلى لبنان، وظهر مجددا في بريمن الألمانية.