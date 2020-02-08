أستراليا.. إعصارات في الغرب وفيضانات بالشرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا
تستعد أستراليا بعد أن عصفت بها حرائق الغابات، لمواجهة ظروف طقس خطيرة، بما في ذلك أمطار غزيرة وفيضانات في الشرق وإعصار استوائي قوي في الغرب. وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الاستوائي «داميان» المنطقة الشمالية من غرب أستراليا، في صورة عاصفة من الفئة الرابعة، وسيجلب معه رياحا مدمرة للغاية، وزوابع تصل سرعتها إلى 230 كلم في الساعة فضلا عن أمطار غزيرة للغاية.
وفي ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بشرق أستراليا حيث تسببت حرائق غابات في حالة من الدمار منذ سبتمبر الماضي، أصدر مكتب الطقس تحذيرا من طقس قاس من الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة والمد المرتفع بشكل غير معتاد فضلا عن فيضانات محتملة.
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