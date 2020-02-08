مطالبة شركة طيران بدفع تعويض لكلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ كوبنهاجن
من المتوقع أن تدفع شركة طيران إقليمية دنماركية تعويضا لكلب بعدما جرى إلغاء رحلته القصيرة في إيطاليا.
وكان جرى حجز رحلة طيران في الصباح الباكر للكلب الذي يدعى جاك من باليرمو إلى لامبيدوسا في 14 يناير الماضي . وألغيت الرحلة لأسباب فنية، وقدم مالكا الكلب طلبا للحصول على تعويض.
وكان مالكا الكلب حصلا بالفعل على 250 يورو (273 دولارا) لكل منهما، وهو المبلغ المسموح به بموجب القواعد الأوروبية للمسافات أقل من 1500 كلم. والآن يطالبان بالمبلغ نفسه للكلب الذي تبلغ تكلفة تذكرته الأصلية 27 يورو.
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