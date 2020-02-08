الذكريات التعيسة في ديربي الغضب تحاصر بيولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف إنتر، جاره ميلان مساء الأحد في ديربي الغضب ، ضمن أبرز مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.
الديربي لا يحمل ذكريات سعيدة لستيفانو بيولي مدرب ميلان، الذي سبقه له خوض مباراتين بالديربي ضد "الروسونيري"، حينما كان مديرا فنيا لإنتر، وذلك في موسم 2016-2017.
بيولي فشل في تحقيق الفوز خلال المباراتين، حيث انتهى اللقاء الأول الذي أقيم بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالتعادل 2-2، وهو نفس نتيجة مباراة الدور الثاني التي أقيمت يوم 15 أبريل/نيسان 2017.
اللقاء الأخير بالتحديد، كان مفصليا في مشوار بيولي مع إنتر، إذ إن "النيراتزوري" كان متقدما في النتيجة 2-0، حتى آخر 10 دقائق من اللقاء، حينما سجل أليسيو رومانيولي هدف تقليص الفارق لميلان، قبل أن يأتي الكولومبي كريستيان زاباتا، ويحرز هدف التعادل القاتل بالثانية الأخيرة من اللقاء.
هذا الهدف، لعب دورا رئيسيا في حرمان إنتر من المشاركة في الدوري الأوروبي، ما جعل إدارة "النيراتزوري"، تقرر في نهاية الموسم، إقالة بيولي، وذلك يوم 9 مايو/أيار 2017.
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