ركلات الجزاء القياسية وتعثر النصر.. أبرز لقطات جولة الدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، الجمعة، على فعاليات الجولة الـ17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة أهمها يتعلق بالعدد الكبير لركلات الجزاء.

واحتسبت 11 ركلة جزاء في الجولة، في رقم تاريخي لم يحدث من قبل في تاريخ دوري المحترفين، منها 5 ركلات في لقاء الهلال والرائد.

بينما شهدت الجولة مواصلة فريق الهلال انتصاراته بالفوز 3-1 على الرائد، ليبتعد بـ3 نقاط عن النصر الذي تعثر بملعبه بالتعادل 1-1 مع الفتح.

وجاء تعادل حامل اللقب ليكون الأول له في ملعبه ضد الفتح، منذ تتويج الأخير بالدوري في 2012-2013.

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وشهدت الجولة تسجيل عبدالله المعيوف حارس الهلال هدفا من ركلة جزاء، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري يسجل أهدافاً بعد مبروك زايد وعصام الحضري.

ومن جانبه، حقق الفيصلي فوزاً تاريخياً بملعبه أمام الشباب بعد 9 مواجهات بينهما على الملعب بدوري المحترفين، فاز الليوث خلالها 5 مرات وتعادلا 4 مرات.

"العين الرياضية" تستعرض أهم حقائق وظواهر وأرقام الجولة عبر الفيديوجراف التالي..