سعر الدولار في السودان اليوم السبت 8 فبراير 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 99 جنيها سودانيا، كما بقي سعر العملة الخضراء لدى المركزي السوداني عند 50.40 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.



وسجل الدولار سعرا موحدا لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 50.40 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وتشهد أسواق الصرف في السودان حالة من الهدوء الحذر ترقبا لمآلات قرار اتخذته الحكومة السودانية بحل مجلس إدارة البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى.

والخميس الماضي، قررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكة للدولة، بموجب قانون يستهدف تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأقالت اللجنة السودانية أيضا مديري 8 من البنوك، لكنها أبقت على بدر الدين عبدالرحيم محافظ البنك المركزي في موقعه.

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وكان المركزي السوداني قد بدأ تحريك السعر الرسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار بعد تثبيته لفترة طويلة، وبموجب هذا التحريك هبط السعر الرسمي للدولار بنحو 5 جنيهات منذ بداية 2020.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن بلاده ليست لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه، وإنه يوجد "خلل هيكلي".

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 55.42 جنيه للشراء مقابل 55.70 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 65.42 جنيه للشراء مقابل 65.75 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 109.10 جنيه، والإسترليني 128.30 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13.43 جنيه للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.72 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 164.59 جنيه للشراء و165.42 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 26.40 جنيه والدرهم الإماراتي 27.13 والدينار الكويتي 240.60 جنيه.