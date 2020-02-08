إخلاء 9 أشخاص في حريق شقة بجدة

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع بشقة بالدور الأرضي لعمارة مكونة من 3 طوابق.

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وأوضح المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إخلاء 9 أشخاص من الشقة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

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