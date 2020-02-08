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شكرا لقرائتكم إخلاء 9 أشخاص في حريق شقة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع بشقة بالدور الأرضي لعمارة مكونة من 3 طوابق.
وأوضح المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إخلاء 9 أشخاص من الشقة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
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