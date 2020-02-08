اخبار السعوديه

تأخير الدوام الصباحي في المعهد العلمي وجمعية كرام برفحاء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم تأخير الدوام الصباحي في المعهد العلمي وجمعية كرام برفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-08

ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أعلن المعهد العلمي برفحاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأخير بداية اليوم الدراسي للساعة التاسعة صباحا ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة طلاب ومنسوبي المعهد.

كما قررت جمعية كرام لتحفيظ القرآن برفحاء تأخير الدوام في الإدارات والمدارس الصباحية إلى الساعة 9 صباحاً، من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظراً لبرودة الأجواء ولسلامة منسوبي الجمعية.

تابعنا على e76bf649aa.jpg تواصل معنا على4612cd4d5c.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأخير الدوام الصباحي في المعهد العلمي وجمعية كرام برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا