تأخير الدوام الصباحي في المعهد العلمي وجمعية كرام برفحاء

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلن المعهد العلمي برفحاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأخير بداية اليوم الدراسي للساعة التاسعة صباحا ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة طلاب ومنسوبي المعهد.

كما قررت جمعية كرام لتحفيظ القرآن برفحاء تأخير الدوام في الإدارات والمدارس الصباحية إلى الساعة 9 صباحاً، من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظراً لبرودة الأجواء ولسلامة منسوبي الجمعية.

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