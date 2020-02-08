- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم قمر الثلج العملاق.. ظاهرة فلكية مثيرة خلال ساعات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سيكون في أقرب نقطة إلى الأرض بمداره
متابعات الخليج 365 - متابعة
تشهد سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حدثًا فلكيًّا مثيرًا خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد، وهو ظهور قمر الثلج العملاق، وهو عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره.
ويُطلق بعض الخبراء على قمر هذا الشهر اسم “القمر العملاق”، ما يعني أنه سيكون واحدًا من أضخم أقمار عام 2020، وسيبدو كبيرًا بشكل خاص عند ارتفاعه وهبوطه، ومع ذلك، يختلف الخبراء حول شروط “القمر العملاق”، وفقًا لمنظمة “EarthSky”.
وسيكون القمر في أشد درجة من الاكتمال عند الساعة 2:33 صباحًا بتوقيت المنطقة الشرقية (ET)، وفقًا لوكالة “ناسا”.
من جهته، رأى عالم الفلك ريتشارد نول أن أول “قمر عملاق” لعام 2020 سيظهر في 9 مارس، ويعرف بدر شهر فبراير باسم “قمر الثلج”؛ لأن هذا الشهر غالبًا ما يشهد أعنف تساقط للثلوج ويأتي في نهاية الشتاء بحسب ما نشرته “سي إن إن”. إلى ذلك، قال غوردون جونستون، من وكالة ناسا: إن القمر “سيبدو ممتلئًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا، من مساء الجمعة إلى غاية صباح الاثنين، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع قمرية كاملة”، بحسب “سكاي نيوز”.
كما أضاف أن مدار القمر بيضاوي الشكل، وهو ما يجعله يقترب من الأرض ويبتعد عنها خلال مدراه، موضحًا “أن أبعد نقطة في هذا القطع المداري تسمى الأوج، وهي على بعد نحو 405،500 كم من الأرض في المتوسط.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قمر الثلج العملاق.. ظاهرة فلكية مثيرة خلال ساعات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.