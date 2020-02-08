بـ4 فئات.. هنا رابط المشاركة في المعرض الفني الإنساني

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا مركز الملك سلمان للإغاثة محبي الفن والتقنية للاشتراك في المعرض الفني الإنساني التابع لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، ضمن فئة الفن الرقمي.

ويُقام المعرض الفني الإنساني على هامش المنتدى، حيث يُسهم في خلق مساحة للفنانين والمبدعين المهتمين بإظهار المجال الإنساني بأعمالهم الفنية على نطاق واسع العدد، كما يهدف لإثراء العمل الإنساني وإلى تبادل الخبرات بين الفنانين وتجاوز حدود الزمان والمكان ليلتقوا في مكان واحد يتشاركون فيه الحس الإبداعي، ويأتي دعمًا للفن الذي يتجاوز في حدوده الإبداع، وتفعيلًا للجانب الإنساني في مختلف مجالات الحياة.

الفئات المشاركة:

الرسم.

النحت.

التصوير الفوتوغرافي.

الفن الرقمي Digital Art.

شروط المشاركة:

Advertisements

لا يوجد عمر محدد للمشاركة.

المشاركة مفتوحة للجميع من مختلف الجنسيات.

أن يكون العمل المقدم ملكًا للمشارك.

يكون العمل بطابع إنساني.

لا ينتمي العمل لمذهب ديني أو طائفة معينة.

مراعاة القيم الأصيلة والذوق العام.

كتابة وصف يوضح فئة المشاركة وفكرة العمل.

إرفاق رابط يحوي نماذج من أعمال المشارك السابقة.

ولفت المركز إلى أن آخر موعد للتسجيل يوم 15 فبراير 2020م وذلك عبر الرابط هنا

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على