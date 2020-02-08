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26 ألف طالب في أولمبياد جامعة نجران الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة ـ نجران بهدف تنمية مواهب الطلاب وصقلها، تطلق جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم، فعاليات الأولمبياد الثقافي في نسخته الأولى لطلاب وطالبات الجامعة، التي تستمر 10 أيام، وتستهدف 26 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، وتشتمل على 13 مجالا للتنافس.



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