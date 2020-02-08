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مهرجان الشتاء ينمي مواهب الصم وضعاف السمع

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مهرجان الشتاء ينمي مواهب الصم وضعاف السمع
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الدمام

دشن نادي الصم بالمنطقة الشرقية، مهرجان الشتاء الذي يتضمن مختلف المجالات والاجتماعية والثقافية والترفيهية، بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة حامد السريعي، وذلك بمقر النادي بالدمام.

وأوضح رئيس النادي سعيد الباحص أن البرنامج الذي يستمر شهرا يستهدف جميع الأعمار، ويهدف إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب للصم وضعاف السمع واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم وضعاف السمع، وإعطاء المساحة الكافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة.


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