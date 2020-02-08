حاصدات ذهب الأولمبياد يتأهلن لدورة طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
لحق المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات بالمتأهلين إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بحجزه بجدارة بطاقة تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
وحجز المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل إلى النهائي وإلى أولمبياد طوكيو بالفوز 4-0 على نظيره المكسيكي صباح أمس في الدور قبل النهائي للتصفيات الحالية.
ولم يغب المنتخب الأمريكي عن الأولمبياد منذ بدايتها في 1996 بأتلانتا، كما أحرز الميدالية الذهبية في 4 من النسخ الست التي أقيمت حتى الآن (1996 بأتلانتا و2004 بأثينا و2008 ببكين و2012 بلندن) وتوج بالميدالية الفضية في نسخة 2000 بسيدني.
ويلتقي المنتخب الأمريكي في النهائي نظيره الكندي الذي تأهل بفوزه على كوستاريكا 1-0 أمس أيضا.
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