شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ تونس
أقال فريق النجم الساحلي التونسي أمس المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
جاء ذلك قبل دقائق من بداية مباراة الفريق أمام هلال الشابة أمس في المرحلة الـ14 من الدوري التونسي.
ونشر النادي صورة لجاريدو عبر حسابه الرسمي في فيس بوك، معلقا عليه «لن يقود الفريق في مباراة اليوم (أمس)».
وأضاف النادي «تم فك الارتباط بالتراضي مع المدرب خوان كارلوس جاريدو».
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي يقيل مدربه قبل ملاقاة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.