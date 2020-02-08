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النجم الساحلي يقيل مدربه قبل ملاقاة الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ تونس

أقال فريق النجم الساحلي التونسي أمس المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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جاء ذلك قبل دقائق من بداية مباراة الفريق أمام هلال الشابة أمس في المرحلة الـ14 من الدوري التونسي.

ونشر النادي صورة لجاريدو عبر حسابه الرسمي في فيس بوك، معلقا عليه «لن يقود الفريق في مباراة اليوم (أمس)».

وأضاف النادي «تم فك الارتباط بالتراضي مع المدرب خوان كارلوس جاريدو».